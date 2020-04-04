إسبانيا تعلن تمديد حالة الطوارئ في البلاد بسبب كورونا

04 أبريل 2020 - 02:30 م

قرر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تمديد حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا حتى 26 أبريل الجاري، بحسب ما ذكرته صحيفة "إل باييس".



وحسب "رويترز" أفادت صحيفة "إل باييس" اليوم السبت أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سيمدد حالة الطوارئ في البلاد مع أكبر عدد من الإصابات في أوروبا بفيروس كورونا لمدة أسبوعين آخرين حتى 26 أبريل.



وأعلنت السلطات الصحية الإسبانية تسجيل 809 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و7026 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 11744 وفاة، و124736 إصابة.



وقالت وزارة الصحة، في بيان، اليوم السبت "ما مجموعه 11،744 حالة وفاة بفيروس كورونا بعد إضافة 809 حالة وفاة أخرى في الـ24 ساعة الماضية، بزيادة 7.3?، حيث تم أيضًا إحصاء 7026 مصابًا جديدًا، ليصل الإجمالي بالفعل إلى رقم 124،736 بعد زيادة الرقم بنسبة 5.9?".



وطلبت السلطات الإسبانية الأسبوع الماضي من الناتو تقديم المساعدة الإنسانية لها لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد–19".

