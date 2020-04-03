لليوم الثاني.. وفيات كورونا تقترب من 1000 في إسبانيا

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وكالات- الدويني فولي

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اسبانيا

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فيروس كورونا

سجلت إسبانيا، البلد الذي شهد أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، 932 وفاة خلال 24 ساعة، لليوم الثاني على التوالي، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 10935، بحسب ما أعلنت السلطات يوم الجمعة.
وأعلنت الحكومة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ أكثر من 117 ألفًا.

وكانت السلطات الإسبانية أعلنت يوم الخميس، تسجيل 950 وفاة خلال 24 ساعة، في رقم قياسي.

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