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ببور سعيد..

علي سيارة ربع نقل .. التفاصيل الكاملة لنقل متوفى بـ "كورونا"

قضايا وحوادث

مقطع الفيديو
مقطع الفيديو
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متابعات- أمينة عبد العال

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بورسعيد

ربع نقل

متوفي كورونا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيارة ربع نقل تقوم بنقل متوفى بفيروس"كورونا" في بورسعيد وهي مكشوفة مما أثار الرعب علي مواقع التواصل خاصة أن مشارك الفيديو كان يتحدث في المقطع محذرا المواطنين من العدوى.

وكشف مدير هيئة الرعاية الصحية في محافظة بورسعيد أن الأسرة هي من أحضرت السيارة لأنها مسئولية أهل المتوفى توفير سيارة نقل الجثمان من المدفن إلي  المقابر، مشيرا إلي أن نجل المتوفى هو من أحضر السيارة ورفع الجثمان وانطلق بالرغم من توقيعه علي إقرار رسمي بآليات الدفن والنقل والصحة ليس لها دخل فيه.

 ولفت في تصريحاته لـ"صدي البلد" إلي أنه تم غسل الجثمان ووضعه في كفن من عدة طبقات ثم كيس عازل واقي من البلاستيك وفقا للبروتوكولات والاشتراطات و الإجراءات المتبعة عالميا، مضيفا أن أعضاء فريق الإدارة الوقائية تلقي الجثمان لاستكمال إجراءات الوقاية أثناء عملية الدفن.

من جانبه  كشف اللواء هشام خطاب مدير أمن المحافظة أن الإدارة العامة للمرور بحثت عن السيارة من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم تحديد مكانها و تم التحفظ عليها.

كما أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أنه بعد العثور علي السيارة تم تعقيمها وتطهيرها من الداخل والخارج لمدة ساعة كاملة حتى تكون آمنة ويمكن استخدامها مرة أخري.  

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