» ترامب يخضع لتحليل كورونا مجددًا.. هذه هي النتيجة

03 أبريل 2020 - 01:00 ص

أعلن البيت الأبيض، مساء الخميس، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خضع لفحص جديد خاص بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، مشيرا إلى أن نتائج التحليل جاءت سلبية.



جاء ذلك بحسب بيان صادر عن سيان كونلي، كبير أطباء البيت الأبيض، أشار فيه أن التحليل الثاني أجري لترامب صباح الخميس.



وأفاد كونلي في بيانه إلى أن ترامب يتمتع بصحة جيدة ولم تظهر عليه أعراض أية مرض، مشيرًا إلى أن التحليل الذي أجري له ظهرت نتيجته خلال 15 دقيقة.

وفي 14 مارس/آذار المنصرم، خضع ترامب لأول تحليل لفيروس كورونا، وكانت نتائجه سلبية أيضًا.

ووفق آخر إحصائيات صادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الخميس، فإن عدد المصابين بكورون في الولايات المتحدة بلغ 217 ألفًا و262 شخصًا، فيما تم تسجيل 5 آلاف و151 حالة وفاة جرّاء الإصابة بالفيروس.