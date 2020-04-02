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رفع مكافأة أطباء الامتياز بمستشفيات التعليم والأزهر

عرب وعالم

وزارة المالية
وزارة المالية
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أحمد سالم

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أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أنه سيتم رفع قيمة مكافأة الأطباء الامتياز، إلى 2200 جنيه شهريًا.

وأوضح أن ذلك يسري على حوالي، 12 ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر، على مستوى الجمهورية.

وأشار وزير المالية إلى أن ذلك يأتي بتكلفة إجمالية تبلغ 320 مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه تم على الفور إتاحة 100 مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتوزيعها على تلك المستشفيات لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة فى مكافأة أطباء الامتياز.

ولفت إلى أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاع الصحى وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض.

وأوضح أن رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر، جاء بتكليف تكليفات رئاسية، بحيث تُصرف لهم خلال فترة التدريب “الامتياز”، لتصبح 2200 جنيه شهريًا، بدلا من 400 جنيه وذلك اعتبارًا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر 2019.


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