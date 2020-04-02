في حالة تحلل.. العثور على 5 جثث لضحايا الهجرة غير الشرعية

02 أبريل 2020 - 02:46 م

عثرت الأجهزة الأمنية، على 5 جثث لضحايا الهجرة غير الشرعية، بعد أن قذفتها الأمواج على شاطئ مدينة السلوم.

ونقلت سيارات الإسعاف جثتين إلى ثلاجة مستشفى السلوم المركزي، بعد تعرف الأهالي عليهما، كما تم نقل ثلاث جثث مجهولة إلى مستشفى مطروح العام.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن أمواج البحر هي التي قذفت 5 جثث لشباب على الشواطئ على مسافات متباعدة، منوهة أن الجثث في حالة تحلل.

فيما تقوم الجهات المعنية بتكثيف عمليات تمشيط للشواطئ؛ للعثور على أى جثث أخرى محتمل تواجدها في نفس المنطقة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات الحادثة.