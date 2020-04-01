  • الأربعاء 01 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:28 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كولونيا 5 خمسات بالسع التموينية

"كولونيا خمس خمسات تقضي على كورونا" سلعة إضافية بالتموين

شوبير

هجوم ناري من عضو اتحاد الكرة السابق ضد أحمد شوبير

تورهان كايا

وفاة فنان تركي شهير.. لم يقتله مراد علمدار مات بكورونا

محمد صلاح

حقيقة تبرع محمد صلاح لمصابي «كورونا»

عفو رئاسي عن آلاف السجناء بدولة عربية

عفو رئاسي عن آلاف السجناء بدولة عربية

ماذا قال مستشار بن زايد عن تصريحات "حياة الفهد"

ماذا قال مستشار بن زايد عن تصريحات "حياة الفهد"

أحمد موسي

أحمد موسى: اقبضوا على الراجل دا هيخرب البلد

"قرية الخط" الوجه الآخر للسمطا.. تطهير لكورونا بجهود ذاتية

قرية "خط الصعيد" الوجه الآخر للسمطا.. تطهير لكورونا بجهود ذاتية

كورونا

إسبانيا.. وفيات كورونا تقترب من 10 آلاف..والمصابين 100 ألف

المستشار مرتضى منصور

إحالة مذيع قناة الزمالك للتحقيق بسبب «الحضري»

وفاة رئيس الوزراء الصومالي الأسبق بعد إصابته بكورونا

عرب وعالم

رئيس وزراء الصومال
رئيس وزراء الصومال
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

وفاة رئيس نادي مارسيليا السابق بكورونا

#

وفاة رئيس الكونغو الأسبق جاك يواكيم إثر إصابته بفيروس كورونا

#

رسالة زوجة رئيس الوزراء الكندي بعد شفائها من كورونا

#

وفاة طبيب مصري بعد 48 ساعة من إصابته بـ«كورونا»بالسعودية

توفى رئيس الوزراء الصومالي الأسبق، نور حسن حسين عدي، اليوم الأربعاء، في بريطانيا إثر إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما أكد نجله محمد نور عدي.

وقال عدي، في بيان صدر عنه، إن والده البالغ من العمر 83 عاما توفى في معهد الملك بلندن، حيث كان يتلقى العلاج خلال الأسابيع الأخيرة.

بدوره، أكد السيناتور إلياس علي حسن، نبأ وفاة رئيس الوزراء الأسبق، في حين قالت عائلة عدي، إن الأخير سيوارى الثرى في بريطانيا، وفق مراسم الدفن الإسلامية التقليدية.

وشغل عدي منصب رئيس وزراء الصومال بين عامي 2007 و2009.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نجم الأهلي يلمح لانتقاله إلى بيراميدز
» وفاة رئيس الوزراء الصومالي الأسبق بعد إصابته بكورونا
» أمير الكويت يقدم 5 ملايين دينار لمواجهة فيروس كورونا
» موقف عصام عبد الفتاح من رئاسة لجنة الحكام
» شاهد.. إيناس عز الدين تنهار من البكاء بعد أزمة كورونا
» "فستان قصير وكمامة".. جوهرة تشعل مواقع التواصل
» محمد إبراهيم: احتفالي بـ«الكونفدرالية» سبب رحيلي عن الزمالك
» زلزال قوي يضرب ولاية أمريكية
» إنتر ميلان يرفض رحيل مهاجمه إلى برشلونة
» وفاة رئيس نادي مارسيليا السابق بكورونا
» إيران: تهديدات باستخدام القوة لمكافحة كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية