» وفاة رئيس الوزراء الصومالي الأسبق بعد إصابته بكورونا

01 أبريل 2020 - 02:06 م

توفى رئيس الوزراء الصومالي الأسبق، نور حسن حسين عدي، اليوم الأربعاء، في بريطانيا إثر إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما أكد نجله محمد نور عدي.





وقال عدي، في بيان صدر عنه، إن والده البالغ من العمر 83 عاما توفى في معهد الملك بلندن، حيث كان يتلقى العلاج خلال الأسابيع الأخيرة.





بدوره، أكد السيناتور إلياس علي حسن، نبأ وفاة رئيس الوزراء الأسبق، في حين قالت عائلة عدي، إن الأخير سيوارى الثرى في بريطانيا، وفق مراسم الدفن الإسلامية التقليدية.





وشغل عدي منصب رئيس وزراء الصومال بين عامي 2007 و2009.







