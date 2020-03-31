كورونا.. تونس تمدد الحجر الصحي لـ19 أبريل

31 مارس 2020 - 11:30 م

قرّرت تونس، الثلاثاء، تمديد حالة الحجر الصحي العام، أسبوعين إضافيين، بعد انقضاء فترته الأولى في 4 أبريل/نيسان.



القرار اتخذه مجلس الأمن القومي الذي اجتمع تحت إشراف الرئيس قيس سعيد بقصر قرطاج وفق بيان للرئاسة التونسية اطلعت عليه الأناضول.

ومجلس الأمن القومي في تونس، هيئة تتكون من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) ورئيس الحكومة ووزارات السيادة وقيادات عليا في الأمن والجيش.

وقال البيان، إنه بعد تدارس آخر المستجدات المتعلقة بتفشي الفيروس في البلاد، تقرر تمديد الحجر الصحي مدة أسبوعين تنتهي في 19 أبريل/نيسان المقبل.

كانت تونس قد أعلنت حجرا صحيا بدأ الأحد 22 مارس/آذار الجاري، وحتى 4 أبريل/ نيسان المقبل، مصحوبا بانتشار لوحدات الجيش وحظر جزئي للتجول.

ودعا سعيد خلال الاجتماع إلى "التسريع في تطبيق الإجراءات المتخذة بأكثر دقة، وتغيير طرق العمل التي تم اعتمادها، من أجل تفادي النقائص التي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة".

وأعلنت الصحة التونسية، الثلاثاء، أن عدد الإصابات بكورونا بلغ 362 حالة بعد تسجيل 50 إصابة جديدة، فيما وصل عدد الوفيات 10.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 853 ألفا في 202 دولة وإقليم، توفى منهم ما يزيد عن 42 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 176 ألفًا.