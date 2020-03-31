  • الأربعاء 01 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر03:47 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

وفيات كورونا بالولايات المتحدة قد تصل لـ200 ألف

الأهلي

الأهلي يوضح حقيقة تخفيض عقود اللاعبين بسبب "كورونا"

كورونا

الصحة العالمية: الأرقام في مصر لا تتضاعف لهذا السبب

كورونا

كواليس عزل قرية بأكملها في الغربية بسبب كورونا‎

البترول: للمواطنين حق الحصول على البنزين دون قيد

متحدث "الوزراء" يوضح حقيقة خفض أسعار البنزين

الإعلامي وائل الإبراشي

"الإبراشي": هذا ما يحدث في العالم بعد أزمة "كورونا"

الاستثمار في السلع

الحكومة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن السلع الغذائية‎

كورونا

دراسة أمريكية: كورونا قد ينتقل عبر الهواء

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

صورة

توقيف عالم صيني أثناء إدخاله فيروسات قاتلة إلى أمريكا

رسميًا..

اتهام البشير و15 ضابطًا و8 مدنيين بتنفيذ انقلاب 1989

عرب وعالم

مزاد مرتقب للعقارات المصادرة من البشير
مزاد مرتقب للعقارات المصادرة من البشير
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

السودان يلقي القبض على وزير الخارجية السابق

#

هيئة دارفورية تشترط استرداد البشير من "الجنائية" عقب محاكمته

#

السودان.. إطلاق سراح 4 من ضباط مجلس قيادة انقلاب 1989‎

#

"قوى التغيير" تتوافق على تسليم البشير لـ"الجنائية" حال هذا الأمر

تسلم كل من الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، و15 من ضباط القوات المسلحة و8 مدنيين، الثلاثاء، اتهام النيابة العامة لهم رسميًا بتقويض النظام الدستوري، وفق النائب العام ومصدر من أسرة البشير.
وقال رئيس لجنة التحقيق والتحري في انقلاب 30 يونيو/ حزيران 1989، رئيس النيابة العامة، سيف اليزل محمد سري، في خطاب موجهة إلى المتهمين: "بعد الاطلاع والمراجعة، ثبت للجنة التحقيق في انقلاب 30 يونيو 1989، توافر بينة مبدئية تؤسس الاتهام، بموجب المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991."
وتابع: "أقرر توجيه تهمة للمتهمين، بموجب المادة 96 أوج و78 من قانون العقوبات لسنة 1983 مقروءة مع المادة 54 أ من قانون القوات المسلحة لسنة 1986"، وفق نسخة من الخطاب اطلعت عليها الأناضول.
وفي 30 يونيو/ حزيران 1989، أطاح البشير بحكومة رئيس الوزراء آنذاك، الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسًا للسودان.
وقال مصدر من أسرة البشير، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن "المتهمين تسلموا الاتهام رسميًا الثلاثاء، وسيقدم محامو الدفاع عنهم مذكرة الاستئناف الأحد."
وأوضح أن "الاتهام شمل قيادات حزب المؤتمر الشعبي (أسسه الراحل حسن الترابي)، علي الحاج، إبراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف، إضافة إلى قيادات النظام السابق، علي عثمان، نافع علي نافع، عوض الجاز، أحمد محمد علي الفششوية، والأمين العام للحركة الإسلامية، الزبير محمد الحسن".
وتقدم محامون سودانيون، في مايو/آيار الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم ضد البشير ومساعديه، بتهمة "تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره انقلاب عسكري عام 1989"، ثم توليه السلطة. وفي الشهر ذاته، بدأت النيابة تحقيقًا في البلاغ.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
ويقضي البشير عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي، نظرًا لكبر سنه (76 عامًا)، عقب إدانته من محكمة سودانية، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، بتهم فساد مالي. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» في سابقة مقدسية.. "كورونا" يلغي مسيرة "أحد الشعانين"
» إسرائيل.. 527 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 5358
» فرنسا.. 499 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 3523
» "كورونا" يطال نصف العاملين في سفارة إسرائيل بمدريد
» كورونا.. وفيات الولايات المتحدة تتجاوز الصين
» ترامب يحذر الأمريكيين من "أسبوعين عصيبين للغاية"
» كيف ينتقل فيروس كورونا؟.. أستاذ أورام يجيب
» الصحة العالمية: لا يوجد علاج لفيروس كورونا حتى الآن
» إذاعة الصلاة والقرآن في مكبرات الصوت من المنكرات
» ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
» مصر تحضر لقاحًا بشريًا يعالج فيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:24 ص

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية