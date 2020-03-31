كارثة أخرى تهدد بريطانيا بعد اجتياح فيروس كورونا

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بريطانيا

انقطاع التيار الكهربائى

فيروس كورونا

وجهت السلطات البريطانية تحذيرًا لمواطنيها من احتمال انقطاع التيار الكهربائي عن البلاد في غضون أيام، وذلك بعد اجتياح فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19) البلد.

وجاء هذا التحذير بعد نقص أعداد الموظفين في شركات الكهرباء، ما يهدد بريطانيا بانقطاع التيار الكهربائي عنها بالكامل، وفقا لصحيفة تلجراف البريطانية.

وأصيب عدد كبير من موظفي الكهرباء بفيروس كوورنا، أما الأصحاء منهم ففضلوا البقاء في المنزل على ممارسة العمل، مما أدى إلى وجود نقص حاد في شركات الكهرباء.

الأمر أدى لإعلان الشركة الوطنية للكهرباء في بريطانيا أنها قادرة على التأقلم مع قلة أعداد الموظفين، ووصفت نفسها بأنها واحدة من أكثر الشبكات ذات كفاءة عالية في العالم.

تأتي هذه المخاوف في الوقت الذي كتبت فيه إحدى شركات الكهرباء تحذيرا إلى عملائها بأنهم سيواجهون مشاكل مع الكهرباء، ويجب عليهم توفير المشاعل اليدوية كالشموع في مكان قريب.

وكتبت شركة UK Power Networks ، التي تمتلك كابلات الكهرباء في جنوب شرق وشرق إنجلترا، وكذلك لندن، رسائل توجيهية للعملاء خاصة كبار السن والأسر الذين لديهم أطفال، تخبرهم بما يجب عليهم فعله إذا تعرضت منازلهم لانقطاع التيار الكهربائي.

وطالبت الشركة بضرورة وجود مصدر لإعادة شحن هواتفهم المحمولة، ووجود هاتف سلكي في المنزل، وملابس للتدفئة، وقال متحدث باسم UK Power Networks : "نحن نتواصل بشكل منتظم مع العملاء في سجل خدمات الأولوية لدينا ، للتأكد من أننا نلبي احتياجاتهم وهذا لضمان استمرارنا في تزويدهم بأفضل دعم ممكن".

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