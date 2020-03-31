وفاة رئيس إفريقي سابق بسبب "كورونا"

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شهدت فرنسا وفاة رئيس إفريقي سابق اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كوورنا المستجد.

وأودى الفيروس القاتل بحياة الرئيس الأسبق لجمهورية الكونغو، جاك يواكيم يومبي أوبانغو (81 عاما).

ووقال نجل أوبانغو، جان جاك يومبي أوبانغو، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن والده توفي في فرنسا، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت صحيفة "جورنال دي برازا" الكونغولية، أنه كان يعاني من مشاكل صحية قبل أن ينتقل إليه الفيروس.

وكان أوبانغو ضابطا في الجيش قبل أن يصبح رئيسا لجمهورية الكونغو، أو ما يعرف بـ كونغو برازافيل بين العامين 1977 و1979، كما شغل منصب رئيس الوزراء من عام 1993 حتى 1996، وعاش في المنفى بين 1997 و2007.


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