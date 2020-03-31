البنتاجون تعلن عن وفاة أول حالة بكورونا

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البنتاجون

كورونا

حالة وفاة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أمس الإثنين عن أول جندي أمريكي توفي بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت البنتاجون أن الجندي كان أحد أفراد الحرس الوطني في نيوجيرزي ، حيث أكدت الفحوص إصابته ، حيث كان يعالج  في المستشفى منذ 21 من مارس، لكنه توفي السبت الماضي.

وكانت البنتاجون قد أعلنت أيضا عن زيادة حادة جديدة في عدد الجنود المصابين، منوهة أنها تأكدت من  إصابة 568 جنديا بالفيروس.

يذكر أن الجيش الأمريكي كان قرر التوقف عن تقديم معلومات أكثر تفصيلا عن عدوى فيروس كورونا بين صفوف جنوده، الأسبوع الماضي ، متخوفا من استخدام خصوم للمعلومات.


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