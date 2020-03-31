  • الثلاثاء 31 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:58 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

إسرائيلي يحاول الانتحار في المستشفى بسبب كورونا

محمد معيط وزير المالية

"هيحصل في يوليو".. بشرى سارة من وزير المالية

البنتاجون تعلن عن وفاة أول حالة بكورونا

البنتاجون تعلن عن وفاة أول حالة بكورونا

كورونا في الصين

صادم..طبيب مصاب بكورونا:"انتقل إليّ من خلال العين"

وفاة نجل " مؤمن زكريا".. ورسالة مؤثرة لزوجته

مؤمن زكريا يطالب الأهلى بباقى مستحقاته

تامر أمين

إعلامي يعرض فيديو صادما لفتاة صينية.. ويطالب بهذا الأمر

الإعلامي محمد الباز

"نقطنا بسكاتك" الباز يفتح النار على ساويرس.. السبب مهم

تفوق الخيال.. تلميذ ومعلمه في حفل زفاف بعد 50 عاما

تفوق الخيال.. تلميذ ومعلمه في حفل زفاف بعد 50 عاما

ياسمين عباس

"متفتحوش المقبرة".. تكشف سر وفاة الفتاة "ياسمين عباس"

كامل الوزير

أول تعليق لـ"الوزير" على انسحابه من برنامج الإبراشي

"فايلر" يكشف سر استبعاد "كهربا" من حساباته

الرياضة

كهربا
كهربا
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

"ده بلدياتي".. سر انسحاب "الوزير" من برنامج الإبراشي

#

حواس يكشف سر الظاهرة الفلكية لتمثال أبو الهول أمس

#

مدرب الأهلي يفتح النار على صالح جمعة.. هذا ما قاله

#

سر استبعاد محرز من قائمة "محاربو الصحراء"

كهربا

بطولة

إفريقا

فايلر

كشف رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، سر استبعاد محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الفريق الفترة الماضية.

وأكد "فايلر" في تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورت"، أن قرار استبعاد اللاعب فنيا فقط ولا علاقة له بـ ما حدث في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن قرار الاستبعاد قراره ولا دخل لـ مجلس إدارة النادي فيه.

وأضاف "فايلر" أن ما حدث في مباراة السوبر أمر سيئ وأزعجه كثيرًا، لافتا إلى أن كهربا استفز لاعبي الزمالك والعكس حدث أيضا.

وأكمل المدير الفنى: كهربا مستواه لم يكن جيدا في البداية نظرا لغيابة عن المشاركة لفترة طويلة .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كويتية عمرها 82 عاما تصنع المعجزة بشفائها من كورونا
» في أمريكا.. الشرطة تطارد مواطنا كان يعلم كلبه قيادة السيارة
» بعد تراجعه الأيام السابقة.. استقرار في أسواق الذهب اليوم
» ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 4831
» صلاح عبد الله وابنته يثيران الجدل بفيديو جديد
» "البارسا" يعلن موقفه من نيمار و لاوتارو
» مصرع طالب وإصابة آخرين في معركة بالآلي بسوهاج
» محمد صلاح يظهر في مكان غريب بـ ليفربول رغم التحذيرات
» مصادر: علي معلول وراء رفض أحمد فتحي التجديد للأهلي
» فايلر يحرج شوبير: حتى أنت متقدرش تفرض ابنك مصطفى عليا
» علقة ساخنة من فنانة شهيرة لنجلها على الهواء والسبب صادم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية