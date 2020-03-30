كورونا.. تأجيل امتحانات الثانوية بالسودان حتى إشعار آخر

30 مارس 2020 - 10:50 م

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية، الإثنين، تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية حتى إشعار آخر، في إطار الإجراءات المتخذة لمنع تفشي جائحة كورونا.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الترية والتعليم محمد الأمين التوم، مع وزير الإعلام فيصل محمد صالح، في العاصمة الخرطوم، بحسب مراسل الأناضول.

وقال التوم، إنه "تم تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية التي كانت مقررة في 12 أبريل/ نيسان القادم، إلى أجل يقرر لاحقا".

وأضاف، أن "التوقيت الجديد سيكون عقب انجلاء جائحة كورونا".

من جانبه، أفاد وزير الإعلام السوداني، بأن الإعلان عن الموعد الجديد للامتحانات، سيتم قبل وقت كاف من انعقادها.

ويبلغ عدد الطلبة الذين يستعدون لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية السودانية، والتي تتيح لهم الدخول للجامعات لهذا العام، نحو 541 ألف طالب وطالبة، حسب وزارة التربية والتعلييم.

وحتى الإثنين، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في السودان 6 إصابات، بينهم وفاتان، حسب بيانات رسمية.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي "كورونا" 768 ألفًا في 199 دولة وأقاليم، توفي منهم ما يزيد عن 36 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 160 ألفًا.