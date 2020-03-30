» تركيا تسجل 168 حالة وفاة بكورونا خلال يوم

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ارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد فى تركيا إلى 168 حالة وفاة وذلك بعد تسجيل 37 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الاخيرة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، إن عدد وفيات فيروس كورونا في تركيا زادت 37 حالة اليوم الاثنين لتصل إلى 168 حالة وإن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد 1610 حالات ليصل إلى 10827 حالة ، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وكانت وزارة الداخلية التركية، أعلنت خضوع 39 منطقة سكنية في 18 ولاية، لحجر صحي كامل، بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

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