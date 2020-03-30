  • الإثنين 30 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الكويت

بالقوة.. شيخ من الأسرة الحاكمة في الكويت يغادر الحجر الصحي

وزيرة الصحة

وزارة الصحة: تسجيل 47 إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالة

محمد صلاح وميلنر

ليفربول يستقر على بديل "صلاح"

الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب

شيخ الأزهر ينعي الطبيب المتوفى بكورونا بكلمات مؤثرة

أردوغان وأتيلجان

المستشار السابق لـ"أردوغان" يعلن تخليه عن الإسلام

أحمد اللواح

الكشف عن سبب إصابة طبيب بورسعيد الراحل بـ"كورونا"

اسحاف روبنسون

وفاة أول سيناتور أمريكي بـ"كورونا"

جميما خان

7 فنانين وفنانات يعلنون اعتناق الإسلام (صور)

جورج سيدهم

زوجة جورج سيدهم تفجر مفاجأة بعد وفاته

فنادق مكة المكرمة

تطورات خطيرة.. عزل 6 أحياء بمكة المكرمة بسبب كورونا

شيخ الأزهر ينعي الطبيب المتوفى بكورونا بكلمات مؤثرة

آخر الأخبار

الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب
الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

«تواضروس» ينعى جورج سيدهم بكلمات مؤثرة

#

شيخ الأزهر يوجه رسالة إلى الأطباء والممرضين

#

مصابة بكورونا توجه رسالة مؤثرة من داخل العناية

#

الأزهر ينعي «عمارة» بعبارات مؤثرة: ترك فراغًا يصعب ملؤه

شيخ الأزهر

رسالة مؤثرة

الطبيب المتوفى بكورونا

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية جراء إصابته بفيروس «كورونا المستجد» وهو يؤدي واجبه الوطني والمهني.

وقال فضيلة شيخ الأزهر إننا ننعى بطلا من أبطال مصر المرابطين الساهرين على حفظ وسلامة المواطنين من هذا الوباء الخبيث، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه وكل طلابه وزملائه الصبر والسُّلوان الذي وافته المنية جراء إصابته بوباء «كورونا المستجد» وهو يؤدي واجبه الوطني والمهني.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» اللحظات الأخيرة لطبيب االأزهر لمتوفى بكورونا
» الكشف عن سبب إصابة طبيب بورسعيد الراحل بـ"كورونا"
» كورونا يجبر الإمارات على تأجيل هذا الحدث الضخم
» تقارير: عودة الدوري الإنجليزي بدون حضور جماهيري
» سعر الذهب اليوم الاثنين
» المالية تخصص 170 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات
» مسئول أمريكي: نحتاج إلى مواصلة جهودنا لمكافحة كورونا
» إيطاليا تعلن موعد انتهاء الحجر الصحي بالبلاد
» وفاة أخطر سفاحي أمريكا
» الإمارات تسجل 41 إصابة جديدة بـ"كورونا"
» السعودية تعلن تعافي 49 حالة جديدة من "كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:48 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية