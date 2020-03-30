  • الإثنين 30 مارس 2020
  • بتوقيت مصر06:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
اسحاف روبنسون

وفاة أول سيناتور أمريكي بـ"كورونا"

الدولار

ننشر أسعار الدولار اليوم الاثنين

جميما خان

7 فنانين وفنانات يعلنون اعتناق الإسلام (صور)

فنادق مكة المكرمة

تطورات خطيرة.. عزل 6 أحياء بمكة المكرمة بسبب كورونا

الكويت

صندوق النقد يزف بشرى سارة للكويتيين

جورج سيدهم

زوجة جورج سيدهم تفجر مفاجأة بعد وفاته

علم السعودية

السعودية تعلن تعافي 49 حالة جديدة من "كورونا"

كورونا

الإمارات تسجل 41 إصابة جديدة بـ"كورونا"

كورونا

إيطاليا تعلن موعد انتهاء الحجر الصحي بالبلاد

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

"نتنياهو" وطاقمه في الحجر الصحي

الحكومة تبدأ صرف "منحة كورونا" للعمالة غير المنتظمة

الحياة السياسية

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

رد غير متوقع من محرز عن تبرعه بـ 90 مليار لمواجهة كورونا

#

موريتانيا.. الوزراء يتبرعون برواتبهم لمواجهة كورونا

#

إصابات كورونا بالسعودية تقفز لرقم غير مسبوق

#

عاجل.. الحكومة تعلن حظر التجول لمواجهة كورونا

الحكومة

صرف

عمالة

منحة كورونا

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تدقق في بيانات العمالة أولاً بأول لتقديم الرعاية لهم، موضحا أن هناك إدارة خاصة للعمالة غير المنتظمة تتعامل مع العمالة الموجودة في المجالات الاخري تدعم 120 ألف عامل على مستوى الجمهورية.

وأضاف «سعفان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «القاهرة الآن» المذاع على قناة «العربية الحدث» أن مليوناً و200 ألف من العمالة غير المنتظمة يسجلون بياناتهم بالقوى العاملة، مشيرا إلى أن لدينا إدارة خاصة بالعمالة غير المنتظمة في كل محافظة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن هناك 120 ألف عامل غير منتظم مسجلين لدى الوزارة، منوها إلى أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لتنقية الكشوف وتوزيع العمالة حسب محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن الوزارة قدمت معونة عاجلة بقيمة 500 جنيه إلى 120 ألف عامل، مضيفا أننا ندرس أوضاع العمالة غير المنتظمة لتقديم الدعم المناسب لها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تقارير: عودة الدوري الإنجليزي بدون حضور جماهيري
» سعر الذهب اليوم الاثنين
» المالية تخصص 170 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات
» مسئول أمريكي: نحتاج إلى مواصلة جهودنا لمكافحة كورونا
» وفاة أخطر سفاحي أمريكا
» ساويرس:"أنا جالي كلستوفوبيا"
» "القباج" : مد تعليق الحضانات لمدة أسبوعين آخرين
» بسبب الكمامة المرصعة بالألماس..أحلام تشن هجوما شرسا على متابعيها
» شيما الحاج تفتح النار على إعلامية شهيرة: "بيتك من زجاج"
» أول تعليق لـ إيناس عز الدين من الحجر الصحي
» برلمانية تطالب بكول تون مجاني لحث للبقاء في المنازل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:18 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية