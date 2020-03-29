» فيروس "كورونا" يصيب 690 شرطياً أمريكياً

29 مارس 2020 - 10:20 م

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا بين عناصر الشرطة الأمريكية 690، مما تسبب في ازدياد القلق، من اتساع دائرة المصابين بالفيروس في هذا القطاع.



جاء ذلك بحسب استطلاع للرأي أجرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، شمل عناصر الشرطة في كبرى مدن الولايات المتحدة.

وأظهرت نتائج استطلاع الرأي، أن 512 شرطياً من بين إجمالي المصابين، هم في ولاية نيويورك وحدها والتي تحولت مؤخراً إلى بؤرة للفيروس في الولايات المتحدة.

وفي هذا الإطار، بعث مسؤولو المقاطعات في الولايات المتحدة، رسالة إلى رئيس البلاد، دونالد ترامب، يطالبونه فيها بتعزيز الدعم اللوجيستي لعناصر الشرطة، من قبيل تزويدهم بكمّيات أكبر من الكمامات، والمعقمات، والقفازات ومواد التنظيف.

ورغم اتخاذ العديد من التدابير في صفوف الشرطة الأمريكية، إلا أن إصابات المكلفين منهم بحماية المحلات التجارية والمستشفيات، في ازدياد مستمر.

وخلال الساعات الـ 24 الأخيرة، سجلت الولايات المتحدة 19 ألف و826 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 124 ألف و686، والوفيات إلى ألفين و191.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم في إجمالي عدد الإصابات.