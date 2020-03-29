غلق الأسواق في موريتانيا لمواجهة "كورونا"

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إسبانيا تعلن "الطوارئ" في البلاد ضد كورونا

أعلنت الحكومة الموريتانية، الأحد، إغلاق كافة الأسواق والمحال التجارية في جميع أنحاء البلاد، باستثناء محلات بيع المواد الغذائية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا محليا.

يأتي قرار إغلاق الأسواق والمحلات التجارية الصادر عن وزارة الداخلية اليوم، ضمن إجراءات الحد من انتشار الفيروس، بعد أن سجلت البلاد 5 إصابات بالفيروس حتى الآن.

في غضون ذلك، بدأ، الأحد، سريان قرار يقضي بحظر كل أنواع التبادل التجاري وعبور الأشخاص بين ولايات الوطن، باستثناء الطواقم الطبية، وشاحنات نقل البضائع، وبعثات المصالح الفنية الخاصة بالخدمات الأساسية.

وسجلت موريتانيا أول إصابة بالفيروس في 13 مارس الجاري، لأجنبي من جنسية أسترالية قدم إلى البلاد من أوروبا.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 668 ألفا، توفي منهم أكثر من 31 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 142 ألفا.


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