أنباء عن إصابة الرئيس الإيراني السابق بـ"كورونا"

29 مارس 2020 - 01:32 م

أعلنت وسائل إعلام إيرانية محلية أن هناك أنباءً عن إصابة الرئيس السابق محمد خاتمي بفيروس"كورونا"، خاصة بعد إصابة شقيقه نائب رئيس البرلماني الإيراني السابق محمد رضا خاتمي بالفيروس، إلا أنه لم يتم التأكيد على هذه الأنباء.

وكان خاتمي قد شغل منصب نائب رئيس البرلمان منذ عام 2000 حتى عام 2004 وهو الأخ الأصغر للرئيس السابق.

جدير بالذكر أن مستشار وزير الصحة الإيراني، علي رضا فاهب زاده، قد أعلن أن خلال الـ 24 ساعة الماضية كان هناك 123 حالة وفاة و2901 إصابة، ليرفع عدد إجمالي المصابين 38309 وعدد الوفيات إلي 2640، وتم شفاء 12391 شخصا.