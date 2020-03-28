» كورونا تسجل أعلى معدل إصابة يومي في إسرائيل

28 مارس 2020 - 11:00 م

سجلت إسرائيل، السبت، 584 إصابة جديدة بـ"كورونا"، في أعلى معدل إصابات يومي منذ اكتشاف الفيروس بها.



أعلنت ذلك وزارة الصحة الإسرائيلية، موضحة عبر بيان أن إجمالي حالات الفيروس ارتفع بذلك إلى 3619 منهم 12 وفاة و89 تماثلوا للشفاء.

وأوضحت الوزارة أن 54 من إجمالي الإصابات في "حالة خطيرة"، فيما "تماثل للشفاء 89 آخرين"، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عبر موقعها الإلكتروني.

على صعيد متصل، ذكرت صحيفة "معاريف" على موقعها الإلكتروني، أن إسرائيليا توفي في إيطاليا، السبت، جراء إصابته بكورونا.

ويتراوح عدد الفحوصات التي تجريها إسرائيل حاليا ما بين 5 إلى 6 آلاف يومياً.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 650 ألفا، توفي منهم أكثر من 30 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 139 ألفا.