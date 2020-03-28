المغرب.. 3 وفيات بكورونا ترفع الإجمالي إلى 24

28 مارس 2020 - 10:30 م

أعلن المغرب، السبت، ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا إلى 24؛ إثر تسجيل 3 حالات جديدة.



جاء ذلك في تصريح صحفي لممثل مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، محمد المرابط.



وقال المرابط إن المملكة سجلت أيضا 26 إصابة جديدة؛ موضحا أن حالات الإصابة والوفيات الجديدة جرى تسجيلها بين السادسة من مساء الجمعة والسادسة من مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وأوضح أن عدد الإصابات ارتفع إلى 359، ضمنهم 24 وفاة و11 تماثلوا للشفاء.

وفي 3 مارس/آذار الجاري، أعلنت الصحة المغربية، في بيان، تسجيل أول إصابة بالفيروس لمواطن مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.