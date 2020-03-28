إصابة القارئ السعودي «أبوبكر الشاطري» بفيروس كورونا

كشفت مصادر متطابقة عن إصابة القارئ السعودي أبو بكر الشاطري، السبت، بفيروس كورونا المستجد.

وقال إمام المسجد الكبير في الكويت أحمد بن عبدالعزيز النفيس, المقرب من الشاطري، إن الأخير أصيب بالفيروس خلال تواجده بالعاصمة البريطانية لندن.

وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر": "دعواتكم لأخي الغالي الشيخ أبو بكر الشاطري، فقد أصيب بكورونا من مقامه في لندن، اللهم اشفه بشفائك، وداوه بدوائك يا أرحم الراحمين، سافرت معه 10 أيام وكنا بغرفة واحدة، ووالله إنه لم يترك قيام الليل وورده القرآني ولا ليلة واحدة فيما أحسب!".

والشيخ الشاطري، يمني الأصل، وهو من مواليد مدينة جدة في عام 1970، حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة، وحصل على إجازة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم على يد الشيخ أيمن رشدي سويد.

ويحظى الشيخ الشاطري بشعبية واسعة بين قراء القرآن الكريم في العالم العربي، تولى إمامة العديد من المساجد في مدينة جدة، ويعمل حاليًا إمام جامع "الفرقان" في حي النسيم بجدة.

وشارك في العديد من من الندوات الإسلامية خارج السعودية، مثل مصر، جنوب إفريقيا، الكويت، البحرين.