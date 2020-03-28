» إصابة مسئول عراقي بـ"كوورنا"

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أعلنت وزارة التجارة العراقية اليوم السبت، إصابة الوكيل الأقدم للوزارة وليد الحلو بفيروس كورونا .

وذكر بيان للوزارة، أنه "تم تشخيص إصابة الحلو بفيروس كورونا المستجد، وهو يرقد الآن في إحدى مستشفيات العاصمة بغداد".

وأشار البيان، إلى أن "الوكيل الأقدم لم يكن يمارس عمله في الوزارة قبل وبعد الإصابة، كونه كان في إجازة رسمية لأكثر من 15 يوما بسبب وعكة صحية".

وأضاف: "خلال الإجازة شخصت إصابته بفيروس كورونا، كما نؤكد عدم لقائه بالوزير ولم يتصل به ولا حتى أيضا بقيادة الوزارة والمنتسبين".

وفرضت الحكومة العراقية حظرا للتجول في عموم محافظات البلاد اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الحالي، على أن ينتهي يوم الأحد المقبل، وذلك عقب تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا.


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