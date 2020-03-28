إلقاء القبض على فنان شهير خالف أمر الملك سلمان

28 مارس 2020 - 11:52 ص

أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن السلطات السعودية ألقت القبض على الفنان السعودي الشهير خالد عبدالرحمن، بسبب مخالفته الأمر الملكي الذي أصدره العاهل السعودي، بحظر التجوال في المملكة.

وظهر الفنان السعودي رفقة عسكريين في أحد الأكمنة وقت سريان حظر التجوال، وهو ما أثار غضب النشطاء، بسبب عدم تطبيق قرارات الحظر على الفنان وتجاوزهم مع مخالفته الأمر الملكي.

ومن جانبها أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودية، إنها أحالت العسكريين المخالفين لتعليمات تطبيق الأمر بمنع التجول في المملكة إلى المساءلة التأديبية.

وكان الفنان السعودي خالد عبدالرحم، دعا مَن وصفهم بأصحاب البلبلة، إلى التوقف وعدم التهجم على الناس دون معرفة الأسباب، مبررا أنه كان في أحد المستشفيات بعد أخذه دواء الحزام الناري، قبل أن يستوقفه أفراد الأمن عند الحاجز.

وقررت المملكة العربية السعودية الأربعاء، اتخاذ عدة إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع، إذ وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على المواطنين والمقيمين.

وجاءت الإجراءات على النحو التالي:

أولًا : يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.

ثانيًا : يمنع الدخول والخروج من المدن التالية ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية .

ثالثًا : يعمل بذلك ابتداءً من الساعة ( الثالثة ) عصرًا من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 / 7 / 1441هـ .

رابعًا : لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية .

خامسًا : يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا في المدن التالية : ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ) ، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م .