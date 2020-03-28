  • السبت 28 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:06 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صلاح

«صلاح» يتصدر التشكيل المثالى بالدورى الإنجليزى

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

صورة من الفيديو

شاهد.. سعودي برفقة 8 فتيات في أوضاع مخلة والأمن يتدخل

الجيش الأمريكي

تطور خطير.. إصابة 512 شرطيا في ولاية أمريكية بفيروس كورونا

جورج سيدهم

أول تعليق من زوجة الفنان جورج سيدهم

كورونا في إيران

علاج خاطيء بإيران..وفاة 300 .. وإصابة طفل بالعمى

ساويرس

أين تبرعاتك للدولة.. وساويرس: حسنة السر مينفعش تتكشف

فاجأته بهذا الأمر بعد 18 سنة زواج أمام المحكمة

فاجأته بهذا الأمر بعد 18 سنة زواج أمام المحكمة

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "ياما أخدنا إجازات ملهاش معنى"

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

إيران: تخصيص 20 % من الموازنة لمواجهة فيروس كورونا

عرب وعالم

روحاني
روحاني
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

إيران.. هروب 80 سجينا بسبب فيروس كورونا

#

أمريكا توافق على علاج صادم ضد كورونا: للحالات الحرجة فقط

#

"موسى" ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر الخطير

#

قرار عاجل من "الداخلية" لمواجهة فيروس "كورونا"

إيران

روحاني

الموازنة

تخصيص

فيروس

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، إن حكومته خصصت من موازنة البلاد للعام الجاري 20% لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران.
ونقل التليفزيون الرسمي الإيراني عن روحاني خلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة كورونا: “لقد خصصنا 20% من ميزانية هذا العام لمواجهة فيروس كورونا، واليوم أي شخص مصاب بهذا الفيروس تقوم الحكومة بدفع 90 % من المبلغ الكلي لعلاجه“.

وشدد روحاني على ضرورة أن يلتزم المواطنون بضرورة البقاء في مدنهم ومحافظاتهم، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال: “خلال الأسبوعين الأوليين من العام الإيراني الجديد والذي بدأ في 21 مارس، طلبنا من الناس في الأسبوع الأول البقاء في المنزل، وفي الأسبوع الثاني قمنا بإجراء صارم قليلًا“

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» هل "آكل النمل" له علاقة بنقل فيروس"كورونا"
» أول تعليق من "مجدى" بعد خروجه من الحجر الصحى
» إسرائيل تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا لـ3460 حالة
» تحذير شديد اللهجة من العدسات اللاصقة
» مأساة في بريطانيا.. مصرع الأب وابنته بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
» "الجبلاية" تؤجل تشكيل لجنة الحكام
» متعب يكشف السبب الحقيقي وراء عدم تجديد أحمد فتحي للأهلي حتى الآن
» صديق: الهداف التاريخي لنادي الزمالك "أهلاوي"
» لقاح قديم تلقاه المصريون قد يكون وراء انخفاض إصابات كورونا
» سمير غانم يكشف السبب الحقيقي لإصابة جورج سيدهم بالشلل
» وليد إسماعيل: عودة أشهر ملحد في مصر إلى الإسلام

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية