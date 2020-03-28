إيران: تخصيص 20 % من الموازنة لمواجهة فيروس كورونا

28 مارس 2020 - 10:26 ص

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، إن حكومته خصصت من موازنة البلاد للعام الجاري 20% لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران.





ونقل التليفزيون الرسمي الإيراني عن روحاني خلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة كورونا: “لقد خصصنا 20% من ميزانية هذا العام لمواجهة فيروس كورونا، واليوم أي شخص مصاب بهذا الفيروس تقوم الحكومة بدفع 90 % من المبلغ الكلي لعلاجه“.





وشدد روحاني على ضرورة أن يلتزم المواطنون بضرورة البقاء في مدنهم ومحافظاتهم، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا.



