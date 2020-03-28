تطور خطير.. إصابة 512 شرطيا في ولاية أمريكية بفيروس كورونا

28 مارس 2020 - 10:09 ص

قالت صحيفة ديلي ميل، إن هناك أكثر من 500 عضو في جهاز شرطة نيويورك أظهرت نتائج تحليلهم إيجابية بالنسبة لفيروس كورونا، موضحة أن هناك حوالي 3000 من رجال الشرطة يبلغون عن أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.





وأضافت الصحيفة، أن هناك أكثر من 3000 من رجال الشرطة يعانون من “أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا” ما يشير إلى أن عدد رجال الشرطة الذين يعانون بالفعل من الفيروس قد يكون أعلى بشكل كبير، وفقًا للأرقام الجديدة التي حصلت عليها الصحيفة.



