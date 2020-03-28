تطور خطير.. إصابة 512 شرطيا في ولاية أمريكية بفيروس كورونا

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وكالات - الدويني فولي

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صحيفة

فيروس كورونا

رجال شرطة

قالت صحيفة ديلي ميل، إن هناك أكثر من 500 عضو في جهاز شرطة نيويورك أظهرت نتائج تحليلهم إيجابية بالنسبة لفيروس كورونا، موضحة أن هناك حوالي 3000 من رجال الشرطة يبلغون عن أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.
وأضافت الصحيفة، أن هناك أكثر من 3000 من رجال الشرطة يعانون من “أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا” ما يشير إلى أن عدد رجال الشرطة الذين يعانون بالفعل من الفيروس قد يكون أعلى بشكل كبير، وفقًا للأرقام الجديدة التي حصلت عليها الصحيفة.

وتابعت الصحيفة: إن هناك تقريرا من شرطة نيويورك أظهر أن 512 عضوًا في الإدارة قد أثبتت نتائجهم الإيجابية، بما في ذلك 442 ضابطًا بالزي الرسمي و70 عضوًا مدنيًا في غضون ذلك استدعى 4.111 من ضباط الشرطة يوم الجمعة الماضى، وهو ما يمثل أكثر من 11 في المئة من حوالي 36000 شرطي.

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