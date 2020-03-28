» مأساة في بريطانيا.. مصرع الأب وابنته بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

28 مارس 2020 - 09:55 ص

هناك العديد من القصص والمآسي التي خلفها فيروس"كورونا" المستجد حول العالم، وتضاف إلى تلك القصص هذه المأساة الجديدة لأب توفي بسبب الفيروس ثم لحقته ابنته بعدها بـ 24 ساعة فقط بعد صراع كلاهما مع الفيروس.

وكانت البداية مع الأب سودهير شارما "البالغ من العمر 61 عاما ويعمل في مطار هيثرو، الأربعاء الماضي بإصابته بالفيروس، ولم يتحمل جسده الفيروس فلقي حتفه متأثرا به، ثم لحقته ابنته بوجا "البالغة من العمر 33 عاما والتي كانت تصارع مع الفيروس لمدة 3 أيام إلا أنها لم تتمكن من مقاومته وتوفيت به.

و المحزن في هذه المأساة أكثر أنه لن يتمكن أحد من المشاركة في الجنازة بمن فيهم زوجته بسبب مشاكل العزل ما أثار حزن الجميع خاصة أن الأب كان محبوبت من جميع من حوله هو وابنته.

جدير بالذكر أن أعداد الإصابات بـ"كورونا" تجاوزت 14 ألف إصابة، فيما تجاوزت أعداد الوفيات 700 شخص.