» تركيا تعزل 12 قرية بسبب فيروس كورونا

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أعلن وزير الداخلية التركي عزل 12 قرية وبلدة بشكل كامل في بلاده بسبب فيروس كورونا.

في الوقت نفسه ، قالت وكالة الانباء الفرنسية، اليوم الجمعة، إن  25 ألف شخص توفوا حول العالم نتيجة إصابتهم بـ فيروس كورونا.

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن غالبية الوفيات في أوروبا.

وقال مدير الفرع الأوروبي في منظمة الصحة العالمية هانس كلوغي إنه على الرغم من أن وضع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في القارة العجوز "لا يزال مقلقا جدا"، إلا أن هناك "مؤشرات مشجعة" على تباطؤه. ورحب كلوغي بالإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها حكومات الدول الأوروبية للحد من انتشار المرض.


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