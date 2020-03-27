كورونا في العالم.. 24 ألف وفاة.. والمصابون يتخطون نصف المليون

27 مارس 2020 - 11:24 ص

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد -19) حول العالم إلى 533 ألف و15 شخصا، بعد ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر الماضي.





وبحسب آخر المعطيات التي نشرها موقع ”Worldometer“ ارتفع عد الوفيات في العالم إلى 24 ألف و95 حالة، وتماثل للشفاء 124 ألف و387 شخصا.





وبحسب الإحصائية المفصلة التي نشرها الموقع صباح الجمعة، فإن الدول العشر الأعلى في عدد الوفيات هي: الصين 3 آلاف و292، هونغ كونغ 4 آلاف، إيطاليا 8 آلاف و215، إسبانيا 4 آلاف و356، فرنسا 1696، الولايات المتحدة الأمريكية 1301، بريطانيا 578، هولندا 434، ألمانيا 434، بلجيكا 220.



ومن ثم تأتي دول: سويسرا 192، كوريا الجنوبية 139، إندونيسيا 78، السويد 77، البرازيل 77، تركيا 75، البرتغال 60، اليابان 57، الفلبين 45، الدنمارك 41، النمسا 49، كندا 39، العراق 36، إكوادور 34، اليونان 27، الجزائر 25، ماليزيا، 24، مصر 24، رومانيا 23، سان مارينو 21، الهند 20، إيرلندا 19، بولونيا 16، النرويج 14، أستراليا 13، الأرجنتين 12، المغرب 11، المجر 10، إسرائيل 10، جمهورية الدومنيكان 10.







أما الدول التي سجلت أقل من عشر وفيات فهي: بيرو 9، التشيك 9، لوكسمبورغ 9، باكستان 9، بنما 9، المكسيك 8، صربيا 7،بوركينا فاو 7، لبنان 6، كولومبيا 6، ألبانيا 6 سلوفينيا 6، فنلندا 5، بنغلادش 5، أوكرانيا 5 تونس 5، تايلاند 5.





والدول الأقل من خمس إصابات هي: ليتوانيا 4، غانا 4، أفغانستان 4، البحرين 4، بلغاريا 3، تشيلي 4، شمال مقدونيا 3، السعودية 3، البوسنة والهرسك 3، روسيا 3، قبرص الرومية 3، باراغواي 3، كرواتيا 3، أذربيجان 3، جمهورية ااكونغو الديمقراطية 3، كوستاريكا 2، تايوان 2، الإمارات العربية المتحدة 2، سنغافورة 2، بورتوريكو 2، موريشيوس 2، آيسلندا 2، كوبا 2



