  • الجمعة 27 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:54 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مصرع 14 من آكلي لحوم البشر

بعد أكلهم صيني مصابا بكورونا.. مصرع 14 من آكلي لحوم البشر

كورونا في الصين

كورونا في العالم.. 24 ألف وفاة.. والمصابون يتخطون نصف المليون

ارشيف

لاعب شهير يعود للحياة بعد غيبوبة 3 سنوات

صلاح

رسالة هامة من «صلاح» للأطباء حول العالم

ساويرس

بعد قرار الأزهر والكنيسة.. ساويرس يدعو لصلاة جماعية

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

وزير التعليم عن رد مصروفات المدارس: دا مش وقته

أخطر متسول في العالم مصري

بدولة عربية.. شخص ملقي على الأرض يثير الذعر

هند القحطاني تشعل مواقع التواصل

سعودية شهيرة تشعل السوشيال ميديا بفيديو جرئ

الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الجندى: اللي هيصلي الجمعة في المسجد آثم وعاصٍ

برشلونة وريال مايوركا

صادم.. «برشلونة» يفاجيء لاعبيه بهذا القرار

السعودية تطلق سراح 250 أجنبيًا بسبب كورونا

عرب وعالم

الأمن السعودي (أرشيفية)
الأمن السعودي (أرشيفية)
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

السعودية تمنع إقامة حفلات الأفراح بسبب فيروس كورونا

#

السعودية تؤجل أكبر حدث رياضي في المملكة بسبب كورونا

#

السعودية تعلن تعليق الدراسة اعتبارًا من الغد

#

السعودية تعزل شقيقتين بسبب «كورونا»

السعودية

أخبار السعودية

إطلاق

سراح

فيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام سعودية أن السلطات أطلقت سراح 250 محتجزًا أجنبيًا في قضايا هجرة، ضمن جهود محاربة فيروس كورونا.
وحسب بيان لهيئة حقوق الإنسان بالمملكة نشرته وكالة رويترز، أن المملكة أفرجت عن 250 أجنبيًا كانوا محتجزين لمخالفاتهم قواعد الهجرة والإقامة، بطريقة لم تتسم بالعنف، وذلك في إطار جهود احتواء فيروس كورونا.
وقال عواد العواد رئيس الهيئة في تصريح لرويترز، إن إطلاق سراح هؤلاء لترحيلهم إلى بلادهم في نهاية الأمر، سيساعد على تقليل الخطر على نزلاء مراكز الاحتجاز، دون الإخلال بالأمن العام بأي حال، مضيفا: " أن من المتوقع الإفراج عن المزيد".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حقيقة شحن رصيد مجانى للعملاء
» إصابة رئيس الأركان الفلبيني بفيروس كورونا
» بعد نقلها العدوى.. الصين تغلق حدودها مع العالم
» مظاهرات بالمكسيك رفضا لدخول الأمريكيين البلاد
» وفاة فنان شهير بفيروس كورونا المستجد
» السعودية تطلق سراح 250 أجنبيًا بسبب كورونا
» زلزال يضرب إيران بقوة 5.4 درجة
» وزير الإعلام: أزمة فيروس كورونا أخطر من أحداث 11 سبتمبر
» ترامب: "أحرزنا تقدمًا كبيرًا ضد كورونا وسوف نهزمه"
» الولايات المتحدة تتصدر دول العالم في إصابات كورونا
» إسرائيل.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 2683

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية