» السعودية تطلق سراح 250 أجنبيًا بسبب كورونا

أفادت وسائل إعلام سعودية أن السلطات أطلقت سراح 250 محتجزًا أجنبيًا في قضايا هجرة، ضمن جهود محاربة فيروس كورونا.

وحسب بيان لهيئة حقوق الإنسان بالمملكة نشرته وكالة رويترز

، أن المملكة أفرجت عن 250 أجنبيًا كانوا محتجزين لمخالفاتهم قواعد الهجرة والإقامة، بطريقة لم تتسم بالعنف، وذلك في إطار جهود احتواء فيروس كورونا.