» فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 1696

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أعلنت الحكومة الفرنسية ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 1696 حالة وفاة، بعد تسجيل وفاة 365 شخصا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، المدير العام لوزارة الصحة الفرنسية جيروم سالومون.
وقال سالومون، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 29 ألف و155 إثر تسجيل 3 آلاف و922 إصابة جديدة.
وأضاف أن عدد المصابين الذي يتلقون الرعاية الصحية في العناية المركزة بلغ 3 آلاف و375 مصاب.
وأوضح أن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء بعد تلقيهم العلاج وصل إلى 4 آلاف و948 شخص.
وذكر سالومون، أن 365 شخصا فقدوا حياتهم خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1696 حالة وفاة.
ولفت إلى أن من بين الوفيات في العاصمة باريس طفل يبلغ من العمر 16 عشر عاما.
وسجل بذلك عدد الوفيات الإجمالي في عموم البلاد، الخميس، أعلى معدلا له منذ انتشار الفيروس.
وفي هذا السياق، كشفت الاختبارات إصابة 257 شرطيا بفيروس كورونا، ويخضع 10 آلاف و131 شرطيا للحجر الصحي، بحسب نقابة الشرطة.
وأشار المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بفرنسا إلى أن تقييد حرية الحركة بسبب تفشي فيروس كورونا تسبب في انخفاض الأنشطة الاقتصادية للبلاد بنسبة 35 بالمئة. -

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