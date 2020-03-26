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تسجيل أول وفاة بكورونا داخل السجون البريطانية

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إضراب داخل السجون
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وكالات- الدويني فولي

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بريطانيا تسجل أول وفاة بفيروس "كورونا"

بريطانيا

السجون

العدل

فيروس كورونا

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد داخل سجونها، لرجل يبلغ من العمر 84 عاما أدين في السابق بالاعتداء الجنسي، تزامنًا مع ارتفاع الإصابات بين المساجين.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن الرجل كان نزيلاً بأحد سجون الفئة "سي" في كامبردج شاير، الذي لا يضم سوى مرتكبي الجرائم الجنسية من الذكور، وتوفي يوم الأحد الماضي وكان يعاني من مشاكل صحية مزمنة.

جاء تأكيد وفاته مع نشر وزارة العدل بيانات تظهر أن عدد الحالات مؤكدة الإصابة بالفيروس بين نزلاء السجون قد ارتفع إلى 19 إصابة في 10 سجون حتى أمس الأربعاء. وبلغ عدد السجناء في إنجلترا وويلز حتى الأسبوع الماضي 83709 سجناء.

وتعد بريطانيا أحد أكثر البلدان تضررا من جائحة كورونا في أوروبا، وسجلت حتى الآن أكثر من 9 آلاف إصابة، إلى جانب نحو 465 حالة وفاة.

عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 470 ألف إصابة، ونحو 21 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 110 آلاف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 74 ألفًا في إيطاليا و68 ألفا في الولايات المتحدة و56 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.

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