المغامسي: قراءة الفاتحة 7 مرات تشفي من كورونا

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قال صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة إن الذكر بعد صلاة الفجر مفيد ونافع لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف على حسابه في تويتر: يظهر لي أن هذا الذكر بعد صلاة الفجر وقبل غروب الشمس  نافع بإذن الله في التحرز من وباء كورونا :( سورة الفاتحة  سبع مرات- آية الكرسي – المعوذتان- قول :" بسم الله الذي لايضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم"..ثلاث مرات" .

ومع انتشار فيروس كورونا دوّن المغامسي الكثير من النصائح منها : " أنت معافىً في بدنك وآمنٌ في سربك وبين يديك رزقك ، فاحمد اللهَ والزم فراش بيتك ، حتى يكشف الله الغمّة ويرفع الله الوباء".

كما توجه بالدعاء مع مطلع ورؤية هلال شعبان قائلا : " عسى الله أن يجعل في هلال شعبان فأل خير للمسلمين جميعا زيادة في الإيمان وعافية في الأبدان وأمناً في الأوطان ، وأن يجعل فيه سلامة لأهل الأرض جميعا من كل بلاء ووباء".


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