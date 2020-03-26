الصحة العالمية تشكر الملك سلمان لهذا السبب

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وكالات- الدويني فولي

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الصحة العالمية

شكر

وجهت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، الشكر للعاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز آل سعود، على جهوده في الحفاظ على سلامة العالم والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أتقدم بخالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لقيادته وجهوده من أجل الحفاظ على سلامة العالم والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأضاف "يسعدني أن أخاطب قادة مجموعة العشرين غداً وأحثهم على مواصلة التعبير عن تضامنهم في مواجهة فيروس كورونا".

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