  • الأربعاء 25 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:00 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في ايطاليا

"الصحة العالمية" تحذّر المصريين من كارثة السيناريو الإيطالي

كورونا

"لو تخطت الإصابات هذا الأمر سنحول المدارس لمستشفيات"

رئيس مجلس الوزراء

متحدث الوزراء يكشف: هؤلاء مستثنون من حظر التجول

أسامة هيكل

وزير الإعلام يكشف: هذا هو الحل الأمثل لمواجهة "كورونا"

ارشيفية

طقس بارد غدًا.. الأرصاد تحذر

اللاعب

بالصور.. البرازيلي «هالك» يتزوج من ابنة شقيقة طليقته

بالأسماء.. أبرز المشاهير المصابين بفيروس كورونا

كورونا في السعودية

أمريكا على طريق إيطاليا.. وفاة 600 وإصابة 50 ألف بـ"كورونا"

دعاء صلاح

شاهد.. إعلامية مصرية تجهش بالبكاء بسبب كورونا

وزيرة الصحة

الصحة: تسجيل 36 إصابة جديدة بكورونا ووفاة مواطنة

مساجد غزة تصدح بالدعاء لأجل رفع وباء "كورونا"

عرب وعالم

مظاهرات ضد حصار غزة
مظاهرات ضد حصار غزة
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بهذا الدعاء.. علاء مبارك يعلق على وباء كورونا

#

كورونا.. إغلاق المنشآت التجارية في يريطانيا عدا الغذاء والدواء

#

إجراءات في غزة والضفة لمواجهة "كورونا"

#

الصحة العالمية: تصنيف "كورونا" وباءً عالميًا وارد

صدحت مساجد محافظات قطاع غزة، مساء الثلاثاء، بالدعاء إلى الله لرفع وباء "كورونا" الذي يجتاح العالم.
وأفاد مراسل الأناضول، أن جميع مساجد قطاع غزة المغلقة أمام المصلين منذ الأربعاء بسبب كورونا، بدأت عقب صلاة العشاء بالتكبير والدعاء، عبر مكبرات الصوت الخارجية.
وتضرعت المساجد عبر الدعاء، بأن يصرف الله الوباء عن العالم، وأن يعافي جميع البشر من الفيروس.
والثلاثاء، ارتفع عدد المصابين بكورونا في الأراضي الفلسطينية، إلى 60 إصابة، اثنتان منهم في غزة.
وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثرمن 407 آلاف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 104 آلاف.
وأجبر انتشار كورونا دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الخرطوم..حظر تجوال بنسبة 90? في اليوم الأول
» إصابة رئيس جامعة هارفارد الأمريكية بفيروس كورونا
» فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 1100
» كورونا.. رئيس وزراء كوت ديفوار قيد الحجر الصحي
» بريطانيا.. معرض يتحوّل إلى مستشفى لكورونا
» إيران.. كورونا يودي بحياة زعيم "الزرادشتيين"
» ارتفاع عدد مصابي الجيش الأمريكي وعائلاتهم بـ"كورونا"
» فيروس كورونا يواصل الانتشار في روسيا ووسط آسيا
» إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 6 آلاف و820
» بطل في زمن كورونا.. نجم شهير يعمل سائق إسعاف 13ساعة
» فرنسا تسجل 240 وفاة جديدة بسبب "كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:33 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة