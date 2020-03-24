مساجد غزة تصدح بالدعاء لأجل رفع وباء "كورونا"

24 مارس 2020 - 10:40 م

صدحت مساجد محافظات قطاع غزة، مساء الثلاثاء، بالدعاء إلى الله لرفع وباء "كورونا" الذي يجتاح العالم.



وأفاد مراسل الأناضول، أن جميع مساجد قطاع غزة المغلقة أمام المصلين منذ الأربعاء بسبب كورونا، بدأت عقب صلاة العشاء بالتكبير والدعاء، عبر مكبرات الصوت الخارجية.

وتضرعت المساجد عبر الدعاء، بأن يصرف الله الوباء عن العالم، وأن يعافي جميع البشر من الفيروس.

والثلاثاء، ارتفع عدد المصابين بكورونا في الأراضي الفلسطينية، إلى 60 إصابة، اثنتان منهم في غزة.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثرمن 407 آلاف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 104 آلاف.

