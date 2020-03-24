شاهد.. إعلامية مصرية تجهش بالبكاء بسبب كورونا

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بكاء

كورونا

اعلامية

دعاء صلاح

دخلت الإعلامية دعاء صلاح، في وصلة بكاء، أثناء حديثها عن فيروس كورونا المستجد، معبرة عن غضبها من استهتار البعض من الفيروس.

 ونشرت "صلاح"، فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقالت :"مندهشة ودمي بيبقى محروق من الناس اللي بتغني لكورونا أو عاملين مشهد تمثيلي بيتريقوا فيه.. في الوقت اللي ناس تانية ببلاد أخرى بتموت فيه".

وأضافت: "فيه ناس كتير مازالت مش فاهمة إن إحنا في خطر، يا ريت بلاش ناخد الموضوع بهزار، ونتحمل المسئولية مع بعض، عشان منندمش، ووقتها الندم هيكون ملوش مكان".
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، فرض حظر التجوال في جميع أنحاء الجمهورية، بدءًا من غد الأربعاء، والذي يبدأ من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما قرر مد تعليق الدراسة في المدارس والمعاهد والجامعات 15 يومًا أخرى، وكذلك مد قرار تخفيض الموظفين الكحوميين لنفس المدة، وغلق المطاعم والمراكز التجارية والملاهي الليلية.


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