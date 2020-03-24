  • الثلاثاء 24 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:04 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مدبولي:منذ بداية الأزمة والرئيس يطالبنا بهذا الشيء

مدبولي:منذ بداية الأزمة والرئيس يطالبنا بهذا الشيء

مدبولي

عاجل.. الحكومة تعلن حظر التجول لمواجهة كورونا

رئيس الوزراء

الوزراء يعلن قرارات عاجلة بشأن فيروس كورونا

كورونا

كورونا يصل لـ " جائزة نوبل"

جريمة مروعة تصل لفيلا نجلاء فتحي

جريمة مروعة تصل لفيلا نجلاء فتحي

ميناء يخوت باخرة

" طائرات خاصة ويخوت فاخرة".. هكذا يهرب أثرياء العالم من كورونا

صرة من الفيديو

عروس تعقم فرحها في حضور المعازيم وترقص بالكحول

شوبير

"شوبير" يضع حلولاً لأزمة وقف الدوري الممتاز

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

يبدأ من يوليو المقبل..التضامن تزف بشرى لأصحاب المعاشات

رجل الأعمال نجيب ساويرس

"ساويرس": أحافظ على أموالي من "كورونا" باستثمارها في هذا الشيء

أعراض جديدة تكشفها فتاة مصابة بـ"كورونا"

عرب وعالم

فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

إيطاليا تعلن تسجيل 601 وفاة جديدة بـ«كورونا»

#

فتاة مصابة بـ"كورونا": هذا سبب إصابتي

#

السعودية تعلن إصابة 67 حالة جديدة بـ«كورونا»

#

الكويت.. تسجيل 12 إصابة جديدة بـ“كورونا“

ايطاليا

كورونا

فيروس كورونا

هناك بعض الأعراض التي تعرف عن الإصابة بفيروس كورونا وكل يوم يتم الكشف عن أعرض جديدة له.

وكانت من أهم الأعراض السعال الجاف وارتفاع درجة الحرارة و البعض أكد أن المصاب يفقد حاسة الشم والتذوق، إلا أن جوليا بوسكاليا الفتاة الأمريكية التي تبلغ من العمر 20 عام كشفت عن أعراض جديدة تعرضت لها وهي فقدانها لحاسة السمع و السعال الرطب.

وتقول الفتاة :إنها في 29 فبراير وكانت في إيطاليا، استيقظت وهي تشعر كأن أحد يدق علي رأسها وأذنيها تخفقان وكان حلقها مشتعل مع الشعور بآلام في جسدها وقشعريرة ودرجة حرارتها أعلي من 38 وتناولت الأدوية المضادة للالتهاب وعند ذهابها للطبيب أكد لها أنها نزلة برد عادية وسرعان مافقدت السمع بأنها الشمال ثم أذنها اليمين ولم تكن تعاني من السعال الجاف بل كان رطبا، حسبما نشرت"سبوتنيك".

وبعد عودتها إلي أمريكا في 5 مارس بقيت بمنزلها أسبوه وعندما أجرت التحاليل أثبتت أنها مصابة بـ"كوفيد 19"، ولكنها مع العلاج الآن أصبحت تتحسن لكنها ما زالت في الحجر الصحي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أعراض جديدة تكشفها فتاة مصابة بـ"كورونا"
» محمد إمام يسخر من مظاهرات الإسكندرية: "هنلاعب إيطاليا في النهائي"
» فنان شهير يثير الجدل: كورونا صناعة أمريكية
» حقيقة إصابة مهاجم الأهلي بفيروس كورونا
» أول تعليق لـ صابرين عن أزمة كورونا: "تفاءلوا بالخير"
» برلمانية تقدم طلب إحاطة لوزارة الإعلام بسبب القناة الأولى
» صادم.. وفاة أول المشاهير بفيروس كورونا
» "شوبير" يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع أحمد فتحي
» فنان شهير يرزق بمولودة جديدة وهذا اسمها
» نوال الزغبي تشعل مواقع التواصل بـ"البيجامة"
» "الصحفيين" تغلق مقرها وتعلن عن 8 إجراءات عاجلة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة