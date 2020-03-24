» محمد إمام يسخر من مظاهرات الإسكندرية: "هنلاعب إيطاليا في النهائي"

علق الفنان محمد إمام، على تجمعات المواطنين في الإسكندراية لمواجهة فيروس كورونا.

ونشر محمد إمام فيديو من المظاهرات التي حدثت بالأمس عبر حسابه على "تويتر": "شكلنا هنلاعب إيطاليا في النهائي.. مظاهرة في إسكندرية ضد الكرونا".

يُذكر أن محمد إمام عرض له مؤخرا فيلم "لص بغداد"، الذي يشاركه بطولته أمينة خليل، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وفتحي عبد ‏الوهاب، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى ‎‎