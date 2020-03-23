القتل تعزيرًا للمصاب بـ«كورونا» إذا فعل هذا الأمر

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أجاز الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، لولي الأمر معاقبة من يتعمد نقل العدوى وفيروس كورونا للغير بمخالطتهم بالقتل تعزيراً.

وأكد المنيع بحسب «عكاظ» السعودية ، أن الخروج من المنزل والتجمعات رغم تحذيرات الجهات المختصة في الدولة تعد جريمة وأذية وضرراً للمسلمين ومخالفة لولي الأمر.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أنه في حال كان الشخص مصاباً بالمرض وقاصداً الفتك بعباد الله فهذا يعتبر من أشر خلق الله، لافتاً أنه في حال كان لا يعلم بل مستهتر وغير مكترث بأوامر ولي الأمر فهو يعتبر عاصياً.

وأشار إلى أن عصيانه يستحق العقوبة المناسبة له، إلا أن مسألة النظر في إذا ما كان قاتلاً عمداً فيها نظر.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الصحة السعودية محمد العبدالعالي في مؤتمر صحافي لعدة وزارات سعودية، إن إجمالي حالات الإصابة بكورونا وصل إلى 562 حالة.

وأكد المتحدث شفاء 19 حالة من فيروس كورونا حتى الآن. وشددت وزارة الصحة السعودية على عدم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا في المملكة.

ونوه بأن تدخلات المملكة في مواجهة الفيروس تقلل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المجتمع، مبرزاً أهمية التزام الجميع بالتعليمات الصادرة.

وفي المؤتمر نفسه، أعلن المتحدث باسم الداخلية السعودية المقدم طلال الشلهوب، أن منع التجول يبدأ من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا.

وأضاف أنه ستتم متابعة تنفيذ منع التجول اعتبارا من اليوم ولمدة 21 يوما.



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