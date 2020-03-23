  • الإثنين 23 مارس 2020
  • بتوقيت مصر06:05 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السيسي

السيسي يوجه رسالة جديدة بشأن "كورونا"

جامعة القاهرة

25 عالمًا مصريًا يطورون لقاحًا لعلاج «كورونا»

الملك سلمان

القتل تعزيرًا للمصاب بـ«كورونا» إذا فعل هذا الأمر

السيسي ونظيره الصيني

السيسي يجري اتصالًا هامًا بالرئيس الصيني

رئيس الوزراء

أول دعوى قضائية تطالب المدارس الخاصة برد المصاريف

ارشيفية

شاهد.. اشتعال النار في قس أثناء الصلاة «لايف»

الداخلية

«الداخلية» تكشف حقيقة فرض حظر التجوال مساء اليوم

الشرطة السعودية

السعودية: عقوبات مشددة على من يخالف حظر التجوال

كاف

«كاف» يحسم مصير الأهلى والزمالك فى«أبطال إفريقيا»

الجيش التونسي

الرئيس التونسي يأمر الجيش بالانتشار في الشوارع

السعودية: عقوبات مشددة على من يخالف حظر التجوال

عرب وعالم

الشرطة السعودية
الشرطة السعودية
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

تحرك برلماني لفرض حظر التجوال من السادسة مساء

#

السعودية تتخذ قرارا جديدا لمواجهة كورونا .. وهذا موقف المصريين

#

الحكومة تنفي فرض حظر التجوال في البلاد

#

الكويت على وشك إعلان حظر التجوال

السعودية

الداخلية

حظر التجوال

كورونا

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا، بفرض حظر التجوال في البلاد من مساء اليوم الاثنين ولمدة 21 يومًا من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا.

ونقلت صحف محلية عن مصدر أمني في وزارة الداخلية السعودية، العقوبات التي تطال كل من يخالف الحظر، بما يأتي:

"يعاقب من يخالف أحكام منع التجول بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وتضاعف الغرامة في حال العود، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً، بموجب قرار من سمو وزير الداخلية، ويعاقب بعقوبة السجن المشار إليها كل مخالف لم يمتثل للسلطات المختصة بتنفيذ المنع، ولا يسري على حالات الضرورة القصوى – بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة – وفقاً لما تحدده الجهة المختصة".

وأكد المصدر أن المحافظة على الصحة العامة من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه، وعليهم أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الصحة العالمية: دولة عربية أكثر عرضة لتفشي كورونا
» حواس يكشف سر الظاهرة الفلكية لتمثال أبو الهول أمس
» بالرقص والرياضة.. المشاهير يواجهون كورونا
» زوجته في حضن عشيقها.. التفاصيل الكاملة لقتل جزار زوجته في الهرم
» التضامن تتلقى الشكاوى إلكترونيا على هذا الرابط
» مطالبات بغلق صالونات تصفيف الشعر لمواجهة كورونا
» هيفاء وهبي تتبرع بـ 40 مليونا لمواجهة كورونا
» العتيبي تشارك متابعيها بفيديو ساخن من غرفة النوم مع زوجها
» اليابان توافق علي تأجيل الأولمبياد
» أسعار الذهب تنخفض.. تعرف عليها
» بكفر الشيخ.. أم تلقي رضيعتها وتنتحر من الطابق الرابع

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:13 م

  • فجر

    04:36

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة