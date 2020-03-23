بعيدا عن كورونا.. كارثة في إيران تسفر عن قتلى وجرحى

23 مارس 2020 - 10:09 ص

بعيدا عن كورونا، اجتاحت سيول جارفة عدة مدن إيرانية، الاثنين، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين.







ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي، أن السيول وقعت إثر هطول أمطار غزيرة في سبع محافظات إيرانية: وهي هرمزجان وبوشهر وفارس و"سيستان وبلوشستان" وقم وجيلان وكرمان.





وأوضح أن أربعة من المصابين إصاباتهم طفيفة، و أن هناك شخصين أخرين مفقودين من جراء السيول.



