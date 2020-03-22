جونسون يلوّح بتشديد قيود إلزام البريطانيين بتدابير كورونا

22 مارس 2020 - 11:50 م

طالب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، شعب بلاده بأخذ التدابير التي أعلنتها السلطات لمكافحة انتشار فيروس كورونا، على محمل الجد والالتزام بها، ملوحاً بفرض قيود أشد في حال لم يفعلوا ذلك.



جاء ذلك في كلمة له، الأحد، خلال مؤتمره الصحفي اليومي حول "كورونا".

وتشير تقارير مؤسسة الصحة البريطانية إلى أن الإنجليز لا يلتزمون بالتدابير التي تعلنها السلطات لمنع انتشار كورونا، الذي أصاب حتى الآن 5 آلاف و683، وتسبب بوفاة 281 شخصا في البلاد.

ودعا جونسون شعبه إلى مراعاة وجود مسافة بين الأشخاص عند التواصل، مؤكدا على أهمية الالتزام بالتدابير المعلنة.

وأشار إلى أنه في حال لم يلتزم الشعب بالتدابير المعلنة، ستضطر السلطات البريطانية إلى اتخاذ تدابير أشد، مبيناً أنهم لا يريدون فعل ذلك إلا أنهم سيضطرون إليها إن تطلبت الحاجة.

وفي معرض رده على سؤال حول السبب في عدم فرض السلطات العزلة على العاصمة لندن أو عموم البلاد، أشار جونسون إلى وجوب اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب.