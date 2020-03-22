» "كورونا" يصيب السيناتور الأمريكي راند باول

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أعلن السيناتور الأمريكي من الحزب الجمهوري راند باول، الأحد، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.
جاء ذلك في بيان نُشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وأضاف البيان أن الفحوصات التي أجراها "باول" أثبتت إصابته بـ "كورونا"، ما دفعه لفرض الحجر الصحي على نفسه.
وأوضح أن ما دفع السيناتور الأمريكي لإجراء فحوصات احترازية هو زيادة أسفاره ولقاءاته خلال الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أنه الآن بخير ويخضع للحجر الصحي.
وأشار إلى أنه "يتوقع أن يعود إلى مجلس الشيوخ بعد انتهاء فترة عزله الصحي، وسيواصل العمل من أجل مواطني كينتاكي في هذا الزمن الصعب".
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، تحتل المرتبة الـ 4 عالمياً في أعداد الإصابات بـ "كورونا"، وذلك بعد إيطاليا والصين وإسبانيا.
وحتى مساء الأحد، أصاب كورونا أكثر من 332 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 14 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى أكثر من 97 ألفا. -

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