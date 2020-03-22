» إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 5 آلاف و476

22 مارس 2020 - 11:00 م

أعلنت إيطاليا، الأحد، ارتفاع عدد وفيات كورونا لديها إلى 5 آلاف و476 بعد تسجيل 651 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.



وفي مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة روما، قال المدير العام للدفاع المدني الإيطالي، أنجيلو بوريلي، إن عدد الإصابات بالفيروس وصلت إلى 46 ألفا و638.

وأوضح أن عدد الذين تعافوا من المرض ارتفع إلى 7 آلاف و24 حالة بعد تسجيل تعافي 952 حالة جديدة اليوم.

في سياق متصل، أعلن المفوض الاستثاني لمكافحة كورونا الإيطالي، دومينيكو أركوري، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، أن فرنسا أرسلت مليون كمامة طبية إلى إيطاليا، فيما أرسلت ألمانيا عشرات أجهزة التنفس.

وأشار إلى أن كوبا أرسلت وفدا طبيا من 52 طبيا وممرضا إلى مدينة ميلانو عاصمة لومبارديا أكثر الأقاليم الإيطالية تضررا من كورونا.

وأضاف أن روسيا سترسل 180 طبيبا وممرضا وكمامات وأجهزة تنفس خلال أيام المقبلة.