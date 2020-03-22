  • الإثنين 23 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:07 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الملك سلمان

خادم الحرمين يصدر أمرا بحظر التجول في السعودية

عمرو أديب

عمرو أديب: "ربك سترها معانا.. واللي هيقع هيغرق السفينة كلها"

لميس الحديدي

تعليق ناري لـ"الحديدي" بعد ارتفاع إصابات فيروس كورونا

كورونا في ايطاليا

طبيب مصري بإيطاليا: «الوضع مرعب وأصبحنا مدينة أشباح»

علي جمعة

على جمعة: يجوز إخراج أموال الزكاة لعامين مقبلين

كورونا

الصحة: وفاة 4 أشخاص وتسجيل 33 حالة جديدة بـ"كورونا"

ارشيفية

الجو حر بكرة.. الأرصاد تعلن طقس الغد

اللواء الراحل

عاجل.. القوات المسلحة تنعى لواء توفي بسبب "كورونا"

صلاح وكلوب

ليفربول يقرر الاستغناء عن محمد صلاح

كورونا

علماء يحسمون الجدل.. هل الحرارة تقضي على كورونا؟

إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 5 آلاف و476

عرب وعالم

وفاة أول طبيب فرنسي
وفاة أول طبيب فرنسي
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بـ 70% إيطاليا تتفوق على الصين فى وفيات كورونا

#

إيطاليا.. 349 وفاة جديدة بكورونا يرفع العدد إلى 2158

#

فرنسا.. ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 79 وإغلاق برج إيفل

#

إيطاليا.. ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 148

أعلنت إيطاليا، الأحد، ارتفاع عدد وفيات كورونا لديها إلى 5 آلاف و476 بعد تسجيل 651 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وفي مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة روما، قال المدير العام للدفاع المدني الإيطالي، أنجيلو بوريلي، إن عدد الإصابات بالفيروس وصلت إلى 46 ألفا و638.
وأوضح أن عدد الذين تعافوا من المرض ارتفع إلى 7 آلاف و24 حالة بعد تسجيل تعافي 952 حالة جديدة اليوم.
في سياق متصل، أعلن المفوض الاستثاني لمكافحة كورونا الإيطالي، دومينيكو أركوري، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، أن فرنسا أرسلت مليون كمامة طبية إلى إيطاليا، فيما أرسلت ألمانيا عشرات أجهزة التنفس.
وأشار إلى أن كوبا أرسلت وفدا طبيا من 52 طبيا وممرضا إلى مدينة ميلانو عاصمة لومبارديا أكثر الأقاليم الإيطالية تضررا من كورونا.
وأضاف أن روسيا سترسل 180 طبيبا وممرضا وكمامات وأجهزة تنفس خلال أيام المقبلة.
وحتى مساء الأحد، أصاب كورونا أكثر من 340 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 14 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى أكثر من 97 ألفا. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فرنسا تزف بشرى سارة بشأن نتائج اختبارات دواء كورونا
» "كورونا" يصيب السيناتور الأمريكي راند باول
» إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 5 آلاف و476
» كارثة.. بعد 10 أيام مستشفيات نيويورك بلا مستلزمات طبية
» ترمب يعلن حالة الطوارئ الطبية بسبب "كورونا"
» كورونا.. "أوقاف القدس" تغلق جميع مصليات المسجد الأقصى
» «أين تُصلَّى الجَنَائز في ظلِّ غلق المساجد؟.. الأزهر يجيب
» داليا الفغال.. من الحجاب لـ"المثلية الجنسية" ووالدها يهنئها
» تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد
» القبض على فنانة كويتية شهيرة في شهر العسل والسبب صادم
» أمير الكويت في رسالة لشعبه: استعدوا لكل الاحتمالات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:36 ص

  • فجر

    04:36

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة