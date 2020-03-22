كورونا.. اليونان تعلن فرض حظر التجوال

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أعلنت اليونان، الأحد، فرض حظر للتجوال اعتبارا من صباح الإثنين، في إطار جهود الحد من تفشي وباء "كورونا".
جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في كلمة متلفزة للشعب.
وقال "حظر التجوال سيبدأ الإثنين اعتبارا من الساعة 06.00 بالتوقيت المحلي" وحتى إشعار آخر.
وأضاف "يتعين على المضطرين للخروج من منازلهم للعمل أو لأسباب أخرى، الحصول على تصريح من المسؤولين عبر ملء استمارة مسبقا واصطحاب البطاقات الشخصية معهم".
وشدد ميتسوتاكيس على ضرورة اتخاذ التدابير للحيولة دون التحول إلى ما تشهده إيطاليا البلد الجار، مؤكدا أن الغرامات المالية ستفرض على المخالفين.
وأشار إلى أنه لن يسمح لقلة غير مسؤولة بإلقاء صحة الشعب إلى الخطر، مضيفا "يجب أن لا نصل إلى مرحلة نختار فيه من ننقذ ومن نتركه للموت".
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة أن عدد وفيات كورونا في البلاد ارتفع إلى 15 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، فيما ارتفعت الإصابات إلى 624 بعد تسجيل 94 حالة جديدة.
وحتى مساء الأحد، أصاب كورونا أكثر من 332 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 14 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى أكثر من 97 ألفا. -

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