  • الإثنين 23 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:04 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الملك سلمان

خادم الحرمين يصدر أمرا بحظر التجول في السعودية

عمرو أديب

عمرو أديب: "ربك سترها معانا.. واللي هيقع هيغرق السفينة كلها"

لميس الحديدي

تعليق ناري لـ"الحديدي" بعد ارتفاع إصابات فيروس كورونا

كورونا في ايطاليا

طبيب مصري بإيطاليا: «الوضع مرعب وأصبحنا مدينة أشباح»

علي جمعة

على جمعة: يجوز إخراج أموال الزكاة لعامين مقبلين

كورونا

الصحة: وفاة 4 أشخاص وتسجيل 33 حالة جديدة بـ"كورونا"

ارشيفية

الجو حر بكرة.. الأرصاد تعلن طقس الغد

اللواء الراحل

عاجل.. القوات المسلحة تنعى لواء توفي بسبب "كورونا"

صلاح وكلوب

ليفربول يقرر الاستغناء عن محمد صلاح

كورونا

علماء يحسمون الجدل.. هل الحرارة تقضي على كورونا؟

من 7 مساء حتى 6 صباحا..

خادم الحرمين يصدر أمرا بحظر التجول في السعودية

عرب وعالم

الملك سلمان
الملك سلمان
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تطورات جديدة في كليب "بنت مكة" الذي أحدث ضجة في السعودية

#

استنفار في السعودية بعد تفشي فيروس خطير ومخاوف في مصر

#

بعد عودته من عمان.. 4 أوامر ملكية عاجلة للملك سلمان

#

ضبط مصنع للخمور بالسعودية يصدر آلاف اللترات

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة 21 يومًا من مساء يوم الاثنين.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمر الملكي للجهات المعنية تضمن حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وبخاصة فترة منع التجول، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه.
ويستثنى من حظر التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات.
وبحسب الأمر الملكي، تقوم وزارة الداخلية السعودية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فرنسا تزف بشرى سارة بشأن نتائج اختبارات دواء كورونا
» "كورونا" يصيب السيناتور الأمريكي راند باول
» إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 5 آلاف و476
» كارثة.. بعد 10 أيام مستشفيات نيويورك بلا مستلزمات طبية
» ترمب يعلن حالة الطوارئ الطبية بسبب "كورونا"
» كورونا.. "أوقاف القدس" تغلق جميع مصليات المسجد الأقصى
» «أين تُصلَّى الجَنَائز في ظلِّ غلق المساجد؟.. الأزهر يجيب
» داليا الفغال.. من الحجاب لـ"المثلية الجنسية" ووالدها يهنئها
» تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد
» القبض على فنانة كويتية شهيرة في شهر العسل والسبب صادم
» أمير الكويت في رسالة لشعبه: استعدوا لكل الاحتمالات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:36 ص

  • فجر

    04:36

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة