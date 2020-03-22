» كورونا.. "أوقاف القدس" تغلق جميع مصليات المسجد الأقصى

22 مارس 2020 - 10:10 م

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الأحد، إغلاق جميع مصليات المسجد الأقصى ابتداء من فجر الإثنين، لمنع تفشي فيروس كورونا.



وقالت الدائرة، في بيان، إنها قررت تعليق الصلاة في المسجد الأقصى وإغلاق جميع أبوابه بشكل مؤقت، اعتبارا من فجر الإثنين.



ولفتت إلى استمرار رفع الأذان في المسجد.



ودعت الدائرة، المواطنين إلى الصلاة في منازلهم استجابة لتوصيات المرجعيات الطبية والدينية وللحفاظ على حياتهم.



ويأتي هذا القرار عقب أسبوع من إعلان الدائرة إغلاق المصليات المسقوفة داخل المسجد الأقصى والسماح بالصلاة في ساحاته الخارجية، لمنع انتشار كورونا.

وسجلت فلسطين 59 إصابة بكورونا حتى الأحد، فيما أعلنت إسرائيل 945 إصابة بالفيروس، توفت منها حالة واحدة.