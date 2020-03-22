  • الأحد 22 مارس 2020
  • بتوقيت مصر09:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
اللواء الراحل

عاجل.. القوات المسلحة تنعى لواء توفي بسبب "كورونا"

كورونا

علماء يحسمون الجدل.. هل الحرارة تقضي على كورونا؟

وزيرة الصحة

إغلاق مستشفى "الشروق" بعد إصابة طبيب بـ"كورونا"

أمير الكويت

أمير الكويت في رسالة لشعبه: استعدوا لكل الاحتمالات

محظورات العلاقة الحميمة خلال انتشار وباء كورونا

محظورات العلاقة الحميمة خلال انتشار وباء كورونا

ميركل

وضع ميركل فى الحجر الصحى بسبب "كورونا"

كورونا في ايطاليا

"كورونا" يحصد أرواح المئات في ساعات بإيطاليا

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

«المهدي المنتظر» يظهر في مدينة مصرية

بالفيديو.. «المهدي المنتظر» يظهر في مدينة مصرية

«كورونا» ينتقل من نجم شهير إلى زوجته

كورونا.. 360 وفاة جديدة في إقليم إيطالي واحد

"كورونا" يحصد أرواح المئات في ساعات بإيطاليا

عرب وعالم

كورونا في ايطاليا
كورونا في ايطاليا
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

بسبب كورونا.. 103 وفاة بإيطاليا في يوم واحد

#

عاجل.. إصابة أول مصري بـ "كورونا"

#

شاهد .. وضع فنان شهير في الحجر الصحي للتأكد من خلوه من كورونا

#

العراق.. استنفار صحي بعد تسجيل أول إصابة بـ"كورونا"

وفاة

ايطاليا

إصابات

كورونا

أعلنت السلطات الإيطالية، في بيان مساء اليوم الأحد، تسجيل 651 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ تفشي الفيروس إلى 5476.

وسجل إقليم لومباردي الإيطالي 360 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات فيه إلى أكثر من 3450 حالة.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ليل السبت  وقف "كلّ الأنشطة الإنتاجيّة" التي لا تُعتبر ضروريّة بالنسبة إلى تأمين السلع الأساسيّة للسكّان.

وقال إنّ الحكومة قرّرت "إغلاق كلّ الأنشطة الإنتاجيّة" التي لا تُعتبر "ضروريّة ومهمّة وحيويّة"، في خطوة إضافيّة تأتي في إطار التدابير المتّخذة في محاولة للقضاء على فيروس كورونا المستجدّ.

وأضاف أن الصيدليات ومحال السوبر ماركت ومخازن المواد الغذائية والخدمات البريدية والمالية والتأمين والنقل ستُواصل عملها. وقال "نحن نُبطئ المحرّك الإنتاجيّ للبلاد، لكنّنا لا نوقِفه"، واصفًا هذه الخطوة بأنّها "ليست سهلة". وتابع كونتي "لا يمكننا إخفاء الحقيقة الموجودة أمامنا كل يوم. إنّها أخطر أزمة تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية".

وتخطى عدد الإصابات بالفيروس حول العالم 300 ألف إصابة، فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس إلى نحو 13 ألف حالة وفاة. يأتي ذلك فيما وصل عدد حالات الشفاء إلى نحو 95 ألفا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أول وفاة بسبب فيروس كورونا في أفغانستان
» نحو 500 إصابة بـ"كورونا" فى قطر
» إعلامي شهير: "لعن الله الديمقراطية.. ضد مصلحة المواطنين"
» بشرى سارة لأصحاب المعاشات
» تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد
» الاصلاح الاقتصادي حمى مصر من السقوط
» ألمانيا تحظر التجمعات لأكثر من شخصين
» كيف فسر "الجندي" دعاء "السيسي" عن أزمة "كورونا"؟
» كورونا.. 360 وفاة جديدة في إقليم إيطالي واحد
» النائب العام يوجه بإجراءات جديدة لمواجهة "كورونا"
» نيويورك تسجل نحو 5 آلاف إصابة بكورونا في يوم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:36 ص

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة