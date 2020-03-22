صدمة..الصحة العالمية: علاج "كورونا" لن يتوفر قبل هذا الموعد

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قالت منظمة الصحة العالمية، إن تطوير لقاح لفيروس كورونا سيستغرق عامًا على الأقل لكنه سيحدث، وهذا الأمر الجيد، وهو الإعلان الذي يمد فترة الإعلان عن عقار، إلا أن الجهود العلمية قد تكشف عن عقار خلال وقت أقصر من ذلك.

وأضاف مسئول بمنظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا لا يصيب كبار السن فقط وله تأثير كبير على فئة منتصف العمر.

ولفت مسئول منظمة الصحة العالمية إلى أن الخطر الأكبر هو في عودة المرض للانتشار أكثر بعد رفع العزل الصحي، لذا نحتاج إلى البحث الدؤوب عن الإصابات.


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